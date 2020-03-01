https://static.news.ru/photo/e7626bce-5c33-11ea-8045-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Дешёвые и некачественные детали используются при ремонте авто по ОСАГО. Об этом рассказал автоэксперт Сергей Ифанов.

Страховщики для ОСАГО используют «Единую методику оценки ущерба на восстановительный ремонт». Составляют они её сами, пишут «Известия».

Цены на запчасти, указанные в этой методике, не соответствуют рыночным, починить машину у официального дилера становится невозможным. Поэтому, поясняет эксперт, машины по ОСАГО отправляют в «мутные» сервисы, которые находятся в гаражных кооперативах.

Там не самые квалифицированные мастера производят ремонт из дешёвых запчастей. КАСКО меняет отношение к ремонту, так как страховщики заинтересованы в сохранении клиента. Поэтому автомобиль ремонтируют в дилерском центре с использованием оригинальных запчастей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средняя цена полиса ОСАГО в январе 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8% — до 5529 рублей. Также на 2,8% выросло количество заключённых по ОСАГО договоров — до 2,49 млн штук.