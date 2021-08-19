«Модернизация „Спутника V“ — не более чем коммерческий ход»

В центре им. Гамалеи объявили о создании варианта вакцины от коронавируса «Спутник V», модифицированной специально под штамм «дельта». Именно с ним связана высокая заболеваемость в России и в других странах мира в последнее время. При этом разработчики признают, что пока ещё рано говорить о степени эффективности нового препарата. В интервью NEWS.ru доктор медицинских наук, член Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов объяснил, почему речь может идти не более чем о коммерческом ходе со стороны института и нужно ли ревакцинироваться новым препаратом тем, кто уже прививался «Спутником V».

— Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что новый вариант вакцины «уже в холодильнике». Однако он же ранее говорил, что «Спутник V» и так эффективен против штамма «дельта».

— Дело в том, что деятельность Гинцбурга — это деятельность по производству продуктов, которые можно продавать. Соответственно, к этому нужно относиться как к маркетингу ещё одного продукта. Иными словами — вот будет новый продукт, на него будет новая цена и так далее. Никаких доказательств того, что есть в этом нужда и что этот новый продукт эту нужду удовлетворяет — нет, они не были нам представлены. Более того, я не могу этого доказать, но сильно подозреваю, что эту новую вакцину никто не будет испытывать. Её просто объявят эффективной против нового штамма и начнут продавать новый, более дорогой продукт.

— В этом случае журналисты, эксперты будут всё время им указывать на отсутствие трёх стадий испытаний?



— Как раньше говорили: «Деньги не пахнут». Главное — деньги, всё остальное неважно. Подумаешь, журналисты. Собака лает — ветер носит. К этому случаю есть ещё очень много подходящих поговорок.

— Получается, вы бы не рекомендовали вакцинироваться той новой вакциной, если уже сделал прививку? Даже если опасаешься штамма «дельта»?

— Дело в том, что вакцинация третий раз, в связи с повышенной опасностью коронавирусной инфекции, безусловно, имеет определённое обоснование, но в основном умозрительное. То есть научно она всё же не доказана. По этой причине, например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует прививаться третий раз теми вакцинами, которые она одобрила. С другой стороны, если говорить о «Спутнике V», то, раз уж вы привились не одобренной ВОЗ вакциной, то какая разница? Можете и дальше поступать так, как вам кажется правильнее.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— А что насчёт рекомендации привиться, если после первого раза или болезни прошло много времени?

— Как я уже говорил, рекомендации появляются из неких общих соображений. Подобные соображения, если они не подтверждены научными данными, могут быть ошибочными сплошь и рядом. Напомню, что год назад академик Гинцбург говорил, что вакцина «Спутник V», будет давать пожизненный иммунитет. Теперь он предлагает через полгода прививаться третий раз. Это всё общие соображения, имеющие ограниченную ценность. Пока мы точно знаем, что иммунитет после вакцинации сохраняется достаточно длительное время, больше чем полгода, но постепенно ослабевает. Иммунитет после естественно перенесённого заболевания сохраняется по крайней мере год. Дальше мы ничего не знаем. Это новая инфекция, новые вакцины.

— Но эти общие соображения — это всё же научные соображения? За ними не стоит коммерческая выгода, о которой вы говорили вначале?

— Нет, почему же? Эти общие соображения могут не противоречить коммерческой. Когда Гинцбург говорил о пожизненном иммунитете, он работал над тем, чтобы продать свой продукт, и он это успешно сделал.

— Вы говорили о том, что соображения о новом уколе — общие, а причин вакцинироваться новой версией вакцины пока нет, но разве здесь не такая же ситуация, как с гриппом, когда каждый год — новая прививка?

— Есть большая разница в данном случае между гриппом и вакцинами от него и коронавирусом. Технологии производства вакцин от гриппа хорошо известны, исследованы и обкатаны. Их производство и применение много раз перепроверены. В данном случае нет необходимости каждый год заново проводить клинические испытания. Это совсем не та ситуация, что с вакцинами от коронавируса. Это новый вирус. Более того, с гриппом заранее известно, какие будут новые варианты вируса, течение заболеваемости предварительно просчитывается, с COVID-19 это не так. Скажу больше — сам коронавирус совсем на грипп не похож, ставить между ними знак равенства неправильно. Это совсем другой вирус, и его разные варианты отличаются друг от друга по-другому, нежели варианты гриппа.