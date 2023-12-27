«Эксмо» собирается обжаловать приговор суда за пропаганду ЛГБТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Эксмо» планирует обжаловать штраф в размере 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщили NEWS.ru в пресс-службе издательства. Известно, что 27 декабря Зеленоградский районный суд Москвы назначил административное наказание организации из-за комиксов «Голубь Геннадий».

Как сообщали ранее, последний тираж этой книги был передан в печать в декабре 2021 года, с учетом этого по ч. 1 ст. 61.2 КоАП срок давности уже истек. Издательство «Эксмо» планирует обжаловать данное решение, — сообщили в издательстве.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку в отношении «Эксмо» из-за выхода комиксов «Голубь Геннадий». Парламентарий счел, что произведение «открыто формирует гомосексуальные установки». По данному факту было возбуждено административное дело об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних.

Хинштейну, в том числе, не понравилось, что создатель произведения художник-иллюстратор Koro, проживает на Украине и направляет гонорары от книг на поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, он на своей странице в соцсети выкладывает картинки, на которых Голубь Геннадий одет в форму украинских военных.