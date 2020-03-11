https://static.news.ru/photo/446a3452-6367-11ea-81c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press/Global Look Press

Экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов предлагается штрафовать за работу на территории России без аттестации, а нарушителей-иностранцев — выдворять из страны.

С таким предложением выступил лава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Соответствующий законопроект он отправил в кабмин для получения заключения, пишет «Парламентская газета».

Кутепов предлагает ввести штрафы в размере 20-30 тысяч рублей для физлиц, для должностных лиц — 30-50 тысяч, а для компаний — 50-100 тысяч рублей.

Документ дополняет правительственную инициативу, которая в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме. Законопроект разрешает работать экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристических маршрутах только гражданам России, которые прошли аттестацию. При этом процедура подтверждения уровня квалификации должна проводиться для гидов каждые пять лет, писал NEWS.ru.