https://static.news.ru/photo/4e460214-26f2-11ea-91bb-fa163e074e61_660.jpg Александр Незлобин Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин опроверг нападение на своего брата-чиновника. Тот работает в администрации города Полевского Свердловской области.

Мой брат Максим — действительно начальник управления культуры в Полевском. Но с ножом вчера кидались на другую сотрудницу его ведомства. Брат даже не пострадал, — приводит «Ридус» слова бывшего резидента Comedy.

Уральские СМИ сообщили, что вечером 24 декабря бывший полицейский вошёл в здание администрации и якобы бросился на чиновника с ножом на почве ревности к общей знакомой.

Александр Незлобин сотрудничал с Comedy Club с 2006 по 2018 год.

Ранее резидент Comedy Club Гарик Мартиросян опроверг слова своего коллеги Сергея Светлакова о закрытии программы «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры. Тот рассказал, что некоторые вопросы на центральном телевидении обходят стороной, поэтому участники передачи не захотели выглядеть идиотами и закрыли её, писал NEWS.ru.