Экс-журналистка предложила перевоспитывать русских мужчин в Чечне

Экс-репортёр «России 24» Наталья Андреева заявила, что русские мужчины во всём уступают чеченцам, вызвав энергичную реакцию блогеров. Она предложила отправить русских мужчин на обучение и перевоспитание в Грозный, предложив поучиться у чеченцев надёжности и решительности, соблюдению традиций и почитанию старших, а также таким качествам, как справедливость и открытое сердце, внутренняя сила и соответственно вытекающая из неё внешняя, спокойствие и рассудительность.

После дня общения с любым чеченцем «наши» мужчины кажутся просто вафлями, кашей-малашей, не знаю даже, как помягче выразиться, — написала Андреева под снимком, на котором позирует с двумя бородатыми мужчинами на вершине одной из башен «Грозного-Сити».

В ответ на это пользователи предложили журналистке переехать в Чечню, чтобы «ходить в хиджабе и рожать по десять детей в год». «Принижать свою нацию таким в кайф», — написал пользователь kirillrudensky. После этого Андреева удалила скандальные посты из Facebook и «ВКонтакте», но фото и подпись остались на её странице в Instagram.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странными и вздорными слова президента США Джо Байдена о необходимости защищать права представителей ЛГБТ в мире, в том числе в Чечне. Он предложил американскому главе посетить республику, чтобы лично убедиться в их отсутствии там.