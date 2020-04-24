Экс-жена Ротенберга призвала не обсуждать украденные деньги

https://static.news.ru/photo/952745b4-8636-11ea-8cae-fa163e074e61_660.jpg Наталья Ротенберг Фото: natalia_rotenberg / Instagram.com

Бывшая жена бизнесмена Аркадия Ротенберга Наталья прокомментировала высказывания в его адрес, связанные со строительством Крымского моста. По её словам, прежде, чем говорить о сворованных на работах деньгах, нужно «заглянуть в свой огород».

Она отметила, что потраченные на работы деньги — второй вопрос. Видеообращение женщина опубликовала на закрытой странице в Instagram, передаёт Baza.

Аркадий Ротеньберг начал строить мост не для похвалы, а потому что хотел это сделать.

До него никому этого не удавалось. Да, он вошёл в историю. Да, его имя будет всегда, — подчеркнула она.

Наталья добавила, что её бывший супруг сохранил качество и выполнил работы в срок.

Мы можем только сидеть и обсуждать, какие они все плохие, сколько они денег своровали. Больше нам не о чем поговорить, нечего обсудить, — сказала она.

Как писал NEWS.ru, предприниматель Аркадий Ротенберг удостоен звания Героя Труда за строительство Крымского моста. Ротенберг является учредителем компании «Стройгазмонтаж», которая стала единственным подрядчиком по проектированию и строительству Крымского моста. На открытии моста в мае 2018 года Аркадий Ротенберг заявил, что эксплуатационный срок сооружения составит 100 лет.