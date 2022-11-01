Экс-жена погибшего бойца ММА Писарева рассказала о состоянии его родителей Экс-супруга скончавшегося бойца Писарева: родители в глубоком шоке из-за смерти сына

Фото: Александр Писарев/vk.com

Александр Писарев

Родители погибшего бойца смешанных единоборств ММА Александра Писарева находятся в глубоком шоке из-за смерти сына, рассказала в беседе с «360» его бывшая супруга Ирина Левченко. Она помогает им в организации похорон спортсмена, а также в вопросе распределения наследства. Медики рассказали Левченко, что ее бывший муж скончался от остановки дыхания.

Отец в шоке, мать в трансе. Они готовятся к похоронам. <...> Как мне передали со слов медиков, что [у него была] остановка дыхания. Все. А уж что привело к этому <...>, подробностей не знаю. Я помогаю с похоронами, помогаю с наследством, а все остальное меня не касается, — рассказала бывшая жена спортсмена.

Левченко добавила, что пытается поддерживать родителей Писарева, ведь прожила с их сыном 11 лет. При этом она уточнила, что с самим погибшим она в последнее время почти не общалась.

Telegram-канал «112» ранее сообщал, что боец ММА Александр Писарев мог скончаться от отравления арбузом. По информации канала, скорая помощь приезжала к бойцу дважды. Уточняется, что согласно предварительному диагнозу врачей, Писарев умер от токсического действия ядовитых веществ, содержащихся в пищевых продуктах.

Однако источник назвал и другую версию гибели бойца — он мог отравиться опиоидами. По данным канала, в больнице супруга Писарева призналась, что накануне они с друзьями пили вино и ели непонятные сушеные грибы. Медики объявят окончательные результаты экспертизы через несколько недель.