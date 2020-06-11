Экс-жена Ефремова прокомментировала ДТП с участием актёра

https://static.news.ru/photo/8c1264be-abe7-11ea-bcf2-fa163e074e61_660.jpg Ксения Качалина Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина прокомментировала смертельное ДТП, виновником которого стал актёр. Она узнала о трагедии от журналистов.

По её мнению, причиной аварии вряд ли мог стать алкоголь в крови артиста.

Я не думаю, что виноват алкоголь, во-первых. А, во-вторых, вероятнее всего, была прекрасная пьянка. Странно, что меня туда не позвали, — сказал Качалина «Московскому комсомольцу».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как ранее писал NEWS.ru, российская и французская писательница Лена Ленина, комментируя смертельное ДТП с участием Ефремова, отметила, что алкоголь убивает не только людей в авариях, но и самого выпивающего.