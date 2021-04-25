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Экс-жена Аршавина с провалившимся носом пришла на программу к Малахову

11:11, 26 апреля 2021
Алиса Казьмина Алиса Казьмина Фото: pryamoj-efir.su

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина впервые после обнаружения тяжёлой болезни появилась на телевидении в шоу Андрея Малахова. Аутоиммунный некроз обезобразил её лицо: нос женщины буквально провалился.

Экс-жена спортсмена пришла в студию, не скрывая своего недуга. Недавно она впала в кому, из которой вышла благодаря профессионализму врачей. Малахову пришлось помогать гостье выйти к камерам, так как пока ей тяжело ходить самостоятельно. При этом женщина не потеряла оптимизм.

Я могу взять себя в руки и вернуться к жизни, — подчеркнула Казьмина.

Во время шоу она призналась, что бывший супруг и его мать разрушили её жизнь. Так, мать футболиста заявляла, что экс-невестка «заслужила» все беды, которые обрушились на неё.

Кроме того, мать Аршавина посчитала, что Казьмина может быть причастна к вымогательству у её сына, в ходе которого он лишился одного миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Алису Казьмину выписали из медицинского учреждения. Женщина находилась в больнице под присмотром докторов из-за последствий перитонита. Некоторое время она провела в коме, в результате которой у неё образовались пролежни на ногах. Как рассказала журналистам сама бывшая супруга спортсмена, её состояние оставляет желать лучшего. 

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