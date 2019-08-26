https://static.news.ru/photo/726d9b50-c894-11e9-bfb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей бывшей заведующей школьной столовой в Прибайкальском районе Бурятии, где осенью 2018 года отравились несколько десятков учащихся.

Суд признал экс-заведующую виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ). В результате 40 школьников заболели сальмонеллёзом, 10 из них был причинён вред здоровью средней тяжести, а остальным – лёгкий вред здоровью.

При вынесении приговора Прибайкальский районный суд учёл смягчающие обстоятельства, сообщается на сайте прокуратуры республики. Вердикт в законную силу пока не вступил.

Ранее News.ru писал о массовом отравлении в крымском детском лагере «Лучистый». В больницу попали 56 человек, в том числе пятеро взрослых. Предполагается, что причиной инцидента мог стать салат.