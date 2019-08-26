Суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей бывшей заведующей школьной столовой в Прибайкальском районе Бурятии, где осенью 2018 года отравились несколько десятков учащихся.
Суд признал экс-заведующую виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ). В результате 40 школьников заболели сальмонеллёзом, 10 из них был причинён вред здоровью средней тяжести, а остальным – лёгкий вред здоровью.
При вынесении приговора Прибайкальский районный суд учёл смягчающие обстоятельства, сообщается на
Ранее News.ru писал о массовом отравлении в крымском детском лагере «Лучистый». В больницу попали 56 человек, в том числе пятеро взрослых. Предполагается, что причиной инцидента мог стать салат.