Экс-зампредседателя правительства Подмосковья задержана в столице Экс-зампредседателя правительства Подмосковья Стригункова задержана в столице

Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова задержана в столице, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным агентства, женщину подозревают в получении взятки.

Стригункова была задержана в Москве по подозрению в получении взятки. В настоящее время устанавливается сумма взятки, а также взяткодатель, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы опубликовала видео из зала суда, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. На кадрах Иванов предстал в военной форме в стеклянной камере для обвиняемых. Как стало известно, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. Его подозревают в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Тем временем Telegram-канал Baza сообщил, что бывшая жена Иванова Светлана Захарова перестала выходить на связь с родственниками. Канал предполагает, что женщина могла быть задержана вместе с чиновником, однако официального подтверждения этому нет. По данным канала, экс-супруга Иванова и отец замминистра могли владеть компанией «Кристалл Девелопмент», специализирующейся на производстве электронных ламп и компонентов.