Экс-замначальника управления МО попался на хищении 240 млн рублей СК: экс-замначальника МО Васенин подозревается в хищении 240 млн рублей

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Бывший заместитель главы управления имуществом спецпроектов Минобороны Олег Васенин подозревается в хищении на сумму свыше 240 млн рублей, сообщает СК. Против него заведено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», максимальная санкция по которой предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

По данным ведомства, в 2022 году в ходе исполнения гособоронзаказа был заключен многомиллионный контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Контролировал исполнение контракта Васенин. В процессе он предоставил ложные документы и похитил более 240 млн рублей бюджетных средств.

По ходатайству военного следователя суд избрал Васенину меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в ведомстве.

Ранее правоохранители арестовали заместителя руководителя фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, его подозревают в посредничестве при передаче взятки, чиновницу уже отстранили от должности.

До этого Савеловский районный суд Москвы заочно арестовал экс-владельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а также в фальсификации доказательств по гражданскому делу.