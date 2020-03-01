https://static.news.ru/photo/10b5a9a8-5c72-11ea-b8f6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Шуралёв Фото: CC BY 4.0/Wikimedia

Бывшего замглавы Министерства обороны СССР Владимира Шуралёва насмерть сбил автомобиль возле его дома. Через месяц ему должно было исполниться 85 лет.

Владимир Михайлович Шуралёв трагически погиб после ДТП, произошедшего возле его дома. Был сбит автомобилем, — сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Шуралёв занимал пост замминистра обороны СССР в 1990–1991 годах, в последнее время работал ведущим аналитиком в Управлении генеральных инспекторов Минобороны. На прошлой неделе он присутствовал на похоронах Дмитрия Язова.

Как писал NEWS.ru, маршал СССР Дмитрий Язов скончался в Москве на 96-м году жизни после продолжительной болезни. В 1987-м он был назначен на пост министра обороны СССР. Будучи в этой должности, Язов руководил выводом войск из Афганистана. В 1990 году Дмитрию Язову было присвоено звание маршала Советского Союза. В 1991 году принял участие в попытке государственного переворота, входил в состав ГКЧП. По его приказу в Москву были введены войска и бронетехника. После провала путча был обвинён в измене Родине. Впоследствии амнистирован Государственной думой Федерального собрания РФ.