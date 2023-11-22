Экс-замминистра энергетики Нидзельского отправили под домашний арест Суд направил экс-замминистра энергетики Нидзельского под домашний арест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мещанский суд постановил отправить под домашний арест бывшего заместителя министра энергетики РФ Петра Нидзельского, сообщает РИА Новости. 78-летнего мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Нидзельскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — рассказал собеседник агентства.

При этом изначально экс-чиновника предполагалось отправить в СИЗО, но в результате суд избрал более мягкую меру пресечения. Нидзельского подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее сообщалось о его задержании.

Петр Нидзельский занимал должность заместителя министра топлива и энергетики России в период с 1994 по 2000 годы. На момент задержания он значился главой АО «КрымТЭЦ».

Ранее суд в Москве приговорил к шести годам колонии бизнесмена Виктора Батурина. Также судья назначила ему штраф в размере 500 тысяч рублей. Его обвиняли в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также в фальсификации доказательств. В начале судебного разбирательства он признал вину. Во время прений прокурор просил назначить ему 7,5 года колонии. Дело против бизнесмена заведено по заявлению его сестры Елены Батуриной — вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.