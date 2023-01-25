Экс-замминистр просвещения Ракова призналась в мошенничестве МВД: завершено расследование против экс-замминистра просвещения Раковой и ректора «Шанинки» Зуева

Фото: edu.gov.ru/Global Look Press

Марина Ракова

Предварительное расследование уголовного дела против экс-замминистра просвещения Марины Раковой, ректора «Шанинки» Сергея Зуева и других фигурантов было завершено, сообщили в пресс-релизе МВД РФ. Следователи собрали улики, подтверждающие их виновность в мошенничестве. Подозреваемые признали вину, а также пообещали выплатить штрафы за причиненный ущерб.

Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева... и других лиц. Они обвиняются в совершении пяти эпизодов мошенничества в особо крупном размере, — сказано в сообщении.

В данный момент уголовное дело направили в прокуратуру города Москвы для окончательного обвинительного заключения.

Ранее сообщалось, что Ракова обвинили в лоббировании выделения бюджетных средств, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитeль будущего» и Фонду новых форм развития образования. Расследование проводилось по факту возможного хищения средств при реализации госконтрактов в сфере образования в период ее пребывания на посту замглавы Минпросвещения.

Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям, ущерб превысил 50 млн рублей. Также ей вменили мошенничество с трудоустройством в РАНХиГС на сумму свыше 20 млн рублей.