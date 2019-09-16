https://static.news.ru/photo/c677066c-d8b8-11e9-9c15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Бывший замглавы Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Виктор Усенко не дал однозначного ответа на вопрос, стрелял ли он в собак из ружья в охотничьем хозяйстве «Глухарь».

Ранее пользователь YouTube Ярослав Баронников разместил видеозапись с последствиями нападения на принадлежащих ему собак. Описание ролика гласит, что человек, которого автор идентифицирует как Усенко, расстрелял не выходя из машины четырёх лаек из охотничьего ружья. Инцидент произошёл утром 15 сентября.

Представитель издания «Политика сегодня» связался с бывшим чиновником для получения комментария. Усенко не стал вдаваться в подробности происшествия и отказался подтверждать или опровергать свою причастность.

Человек написал заявление, по заявлению будет проведена соответствующая проверка и будут сделаны соответствующие выводы. Слушайте. Не бегите впереди тепловоза. Задавит! — заявил экс-замглавы пермского Минпромторга.

Усенко отметил, что находился в своём охотничьем хозяйстве с тем видом оружия, который на него зарегистрирован.

Как сообщал News.ru, Минприроды РФ утвердило методические указания для регионов по отлову бездомных и потерявшихся животных. В числе прочего, новые нормы обязывают специалистов по отлову фиксировать все свои действия на камеру.