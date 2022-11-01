Экс-замглавы Минсельхоза РФ обвинил Киев в подрыве зерновой сделки терактом Экс-замглавы Минсельхоза РФ Холод обвинил Киев в подрыве зерновой сделки терактом на Крымском мосту

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Пожар на Крымском мосту

Расследование теракта на Крымском мосту показало, что взрывчатку могли вывезти из порта Одессы на одном из судов, перевозивших зерно, — это является прямым нарушением Украиной договорённостей по зерновой сделке, рассказал «360» бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод. По его словам, выход из зернового соглашения выгоден для России.

Украинская сторона шла к тому, чтобы подорвать атмосферу доверия и безопасности. Нужно исходить из того, что это действия украинской стороны привели сделку под угрозу, — пояснил Холод.

При этом экс-замглавы Минсельхоза РФ подчеркнул, что в настоящее время сложно представить, каким образом будет выглядеть зерновая сделка без участия Москвы. Тем не менее 31 октября Украина, Турция и Организация Объединённых Наций согласовали проход 14 судов по так называемому зерновому коридору. Кремль также пообещал, что продолжит переговоры по зерновой сделке с Турцией, однако пока об условиях, на которых Россия будет готова вернуться в соглашение, не говорят.

Более того, по словам бывшего замминистра, Запад начал разрабатывать альтернативу черноморскому зерновому коридору. Так, например, во Франции заявили, что рассматривают возможность вывоза украинского зерна сушей через Румынию и Польшу, заключил Холод.

Как сообщало Минобороны РФ, утром 29 октября украинские воздушные и морские беспилотники атаковали Севастополь. В результате незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. В ведомстве заявили о причастности к атаке британских специалистов, а также объявили о приостановке участия РФ в зерновой сделке.

1 ноября спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для атак . Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями перечеркнул все договорённости, достигнутые при участии Турции и ООН.