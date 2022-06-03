Экс-замглавы Минобрнауки РФ приговорили к 6,5 года колонии за мошенничество

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Бывший заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы

Экс-замглавы Минобрнауки России Марине Лукашевич вынесли приговор по делу о мошенничестве, передает ТАСС. Суд назначил ей 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ее подельникам — бывшему руководителю департамента конкурсных процедур в министерстве Михаилу Попову, предпринимателю Николаю Попову и экс-главе министерского департамента госполитики в сфере высшего образования Артемию Рожкову также вынесли приговор. Им назначили семь с половиной лет, шесть лет и пять с половиной лет колонии соответственно.

Каждому фигуранту дела назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, им суммарно нужно выплатить 3,2 миллиона рублей Минобрнауки в рамках гражданского иска.

По данным следствия, в 2016 году Михаил Попов заключил с Лукашевич, гендиректором Центра развития науки, госконтракты и приобрел «труды», основанные на плагиате и открытых источниках. Ущерб от «покупки» составил 50 млн рублей.

В декабре 2021 года суд продлил срок ареста бывшего замминистра просвещения Марине Раковой. Ей инкриминировали мошенничество в особо крупном размере.