Экс-замдиректора ФСИН могут выпустить из «Лефортово» из-за болезни

У бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова обнаружили аутоиммунную болезнь. По этой причине он может быть освобождён от наказания. Сейчас он находится под следствием. Ранее Коршунов уже дважды был приговорен к 7 и 9 годам тюрьмы за махинации, сообщает «Коммерсант».

Коршунов находится в СИЗО «Лефортово», а арестованных с аутоиммунной болезнью нельзя содержать под стражей. Это изданию подтвердили источники в правоохранительных органах.

В 2020 году уже осуждённого за махинации Коршунова должны были отправить отбывать наказание в колонию в Калининградской области. Однако к этому моменту против него возбудили новое дело и оставили в столичном следственном изоляторе. Там ему стало плохо и он был госпитализирован. В больницу Коршунов поступил с подозрениями на инсульт, однако в результате врачи поставили ему другой, не менее тяжелый диагноз.

Сейчас экс-замдиректора ФСИН подозревается в хищение 95 миллионов рублей, выделенных на строительство СИЗО в Симферополе. В 2019 году Коршунова приговорили к семи годам лишения свободы за аферу с выпуском обуви для нужд ФСИН. Тогда ущерб составил более 260 миллионов рублей. Спустя год его осудили еще на девять лет - за махинации при закупках топлива и сахара, ущерб превысил 150 миллионов рублей.

Накануне в Казани был осуждён бывший глава правления Татфондбанка Роберт Мусин. Суд признал его виновным по делу о злоупотреблении полномочиями и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщает «Интерфакс».