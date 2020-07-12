Экс-владелец стеклотарного завода объявлен в международный розыск

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Экс-владельца стеклотарного завода «Актис» Владимира Базияна объявили в международный розыск. С таким заявлением выступили представители СК России.

По данным следствия, Базияна подозревают в преднамеренном банкротстве предприятия. Против него возбуждено уголовное дело. На данный момент экс-владелец скрылся. Его местоположение неизвестно. По словам защиты Базияна, мужчину объявили в розыск после того, как он не явился на допрос.

Как только Базиян узнал о попытке следователей вызвать его, он тут же предоставил больничный с указанием лечебного учреждения, где он находится. Следователь, зная местонахождение Базияна, тем не менее объявил его в розыск, — цитирует адвоката Александра Добрановского РБК.

Ранее, в 2014 году, Базияну было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,9 млн рублей. Однако он полностью отрицал свою вину.

NEWS.ru писал, что 9 июля 2020 года полиция задержала губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Однако сторонники губернатора вышли на массовую акцию в его поддержку. По данным МВД, в митинге приняли участие от 5 до 35 тысяч человек.