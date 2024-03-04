Экс-владельца «Югры» осудили за растрату более 23 млрд рублей Суд приговорил экс-владельца «Югры» Хотина к девяти годам колонии за растрату

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Алексей Хотин

Экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин получил девять лет колонии общего режима, сообщает ТАСС. Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным по делу о растрате более 23 млрд рублей. По версии обвинения, Хотин решил похитить деньги вкладчиков банка в 2014 году и создал условия для выдачи невозвратных кредитов.

Суд признал Хотина А. Ю. виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима, — говорится в приговоре.

По тому же делу экс-президент «Югры» Алексей Нефедов получил 8,5 года колонии, а бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев — восемь лет лишения свободы. Экс-главу московского филиала «Югры» Нину Чернову приговорили к шести годам запрета определенных действий. С преступников также взыскали 17 млрд рублей на погашение ущерба вкладчикам.

Хотин был задержан в апреле 2019 года, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата организованной группой в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). 28 июля 2019 года Центробанк отозвал у «Югры» лицензию и подал иск о его ликвидации. В капитале банка была выявлена недостача в размере 143 млрд рублей, эту оценку ЦБ пришлось уточнять дважды.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал виновным Хотина по делу об уклонении от уплаты налогов и взыскал с него более 192 млрд рублей. Суд доказал, что Хотин и подконтрольные компании «Русь-Ойл» хозяйственные общества уклонялись от уплаты налогов при добыче углеводородного сырья в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири.