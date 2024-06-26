Экс‑ведущую «Вестей» просят заочно арестовать Следствие попросило заочно арестовать экс-телеведущую Курбангалееву

Фото: youtube.com/farida38173

Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов)

Замоскворецкий суд Москвы принял ходатайство следствия о заочном аресте бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой, сообщает ТАСС. Ее обвиняют в оправдании терроризма в интернете. Отмечается, что сама экс-телеведущая в настоящее время находится за пределами России.

По данным СМИ, суд зарегистрировал ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции. Курбангалеевой инкриминируется оправдание терроризма в Сети, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет.

Ранее ее включили в базу розыска МВД РФ и в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. С 2007 по 2014 год Курбангалеева работала ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1». Согласно информации «Коммерсанта», с 2018 года она проживает и работает в Праге, где также ведет собственный канал на YouTube.

Как сообщалось ранее, следователи могут возбудить еще одно уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Речь идет о статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).