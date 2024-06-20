Экс-ведущую «Вестей» объявили в розыск МВД объявило в розыск бывшую телеведущую «Вестей» Курбангалееву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Фариду Курбангалееву, следует из базы МВД РФ. Ее обвиняют в оправдании терроризма.

В базе розыска не уточняется, по какой статье разыскивают журналистку. При этом в правоохранительных органах ТАСС рассказали, что Курбангалеева обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании или пропаганде терроризма.

Ранее Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень террористов и экстремистов. Полиция возбуждала в отношении нее дело об оправдании терроризма.

До этого МВД объявило ведущую в розыск. Уточняется, что статья касается дискредитации Вооруженных сил РФ. В апреле прокуратура Москвы начала проверку по поводу ее высказываний об ударах украинских беспилотников по городам России. Лазарева заявляла, что радуется, когда украинские беспилотники атакуют российские города.

Лазарева также заявила, что ее представление об уголовниках изменилось. Она отметила, что раньше думала, будто полиция объявляет в розыск только тех, кто грабит, насилует или убивает других людей, однако теперь уголовные дела возбуждают против таких, как она.