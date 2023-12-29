Экс-участника «Что? Где? Когда?» будут судить за фейки о российской армии СКР возбудил дело о фейках о ВС РФ против бывшего адвоката Ильи Новикова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о фейках о российской армии в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что Новиков дал интервью, в котором утверждал о причастности российской армии к убийствам мирного населения в Буче и делал враждебные заявления в том числе по отношению к представителям высших органов управления России.

В отношении бывшего адвоката и экс-члена Адвокатской палаты города Москвы Ильи Новикова возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), ему заочно предъявлено обвинение, — сказал собеседник агентства.

В октябре ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Ильи Новикова. Ему вменили госизмену в форме перехода на сторону противника. Новиков окончил Российскую академию правосудия, c 2002 по 2016 год был постоянным участником телевизионного шоу на Первом канале «Что? Где? Когда?».

Согласно материалам дела, Новиков после начала СВО добровольно покинул Россию и вступил в ряды Сил теробороны Украины. По информации силовиков, до настоящего момента он принимает участие в деятельности противника. В частности, он прошел военную подготовку, задействован в боевых действиях и ведет пропагандистскую работу.