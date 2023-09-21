Экс-участник «Дома-2» потерял почти 2 млн рублей в ночном клубе Экс участник «Дома-2» Барышев заявил о пропаже почти 2 млн рублей с карты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший участник «Дома-2» Никита Барышев написал заявление в полицию по поводу пропажи почти 2 млн рублей с карты во время вечеринки в московском ночном клубе «Эгоистка», пишет Telegram-канал «112». Деньги молодой человек получил в качестве выплаты за участие в СВО. По словам Барышева, средства с его карты были переведены на неизвестные счета.

Барышев считает, что кто-то опоил его бутиратом или клофелином, взял карту, телефон и перевел деньги, говорится в сообщении. Парень также заявил о пропаже дорогих солнцезащитных очков и пояснил, что не может вспомнить детали вечеринки. По его словам, официант несколько раз приносил ему терминал для оплаты, но не называл сумм, пишет издание.

В 2020 году сообщалось, что Барышев подрался на Сейшелах со своей девушкой из телепроекта «Дом-2» Анастасией Стецевят. Первым о конфликте, который закончился рукоприкладством, общественности рассказал молодой человек. Чуть позже факт драки подтвердила девушка, но раскрывать подробности не стала. Известно, что у девушки разбита губа, есть ссадины и кровоподтёки, как и у соперника Анастасии.

Ранее Стецевят и Барышев открыто проявляли неприязненное отношение друг к другу. Они регулярно обменивались обидными колкостями и взаимными оскорблениями. Барышев рассказал, что после конфликта плохо себя чувствует, однако виноватой в произошедшем считает девушку.

Пользователи Сети, узнав о драке, стали спорить по поводу того, кто больше виноват в конфликте. Многие посчитали, что Барышев, ударив девушку, повёл себя не по-мужски.