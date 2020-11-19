Экс-тренер спортивной школы в Подмосковье обвиняется в насилии над детьми

https://static.news.ru/photo/deab78ae-2a41-11eb-a15c-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosobl.sledcom.ru

Бывший тренер спортивной школы в подмосковном Одинцово обвиняется в сексуальном насилии над девочками. Как сообщила журналистам представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, он предстанет перед судом.

Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего тренера одной из спортивных школ. Он обвиняется в совершении 29 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности детей, — заявила Врадий.

Она отметила, что уголовное дело состоит из 11 томов. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

По словам представителя ГСУ СК, следователь провёл большую работу по сбору и закреплению доказательной базы. В том числе были проведены осмотры и допросы, проверки показаний, психолого-сексолого-психиатрическая и генетическая экспертизы. Эти материалы легли в основу обвинения.

Следствие пришло к выводу, что обвиняемый в течение нескольких лет совершал преступления против шестерых девочек. Пострадавшие поначалу не решались рассказывать об этом, однако в итоге сами обратились в полицию.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над её пятилетними сыновьями-двойняшками. Проводится процессуальная проверка.