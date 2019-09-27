https://static.news.ru/photo/ad4bcce0-e155-11e9-b2c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nok8066/Wikimedia Commons

Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил о недопустимости обсуждения домашнего насилия только в контексте мужчин. По его словам, женщины не менее часто прибегают к жестокости по отношению к детям и мужьям.

Соловьёв отметил, что мужчины в России регулярно получают «сковородкой по голове или нож в спину». Он подчеркнул, что за время его работы в аппарате уполномоченного по правам человека около 70% дел, с которыми он сталкивался, возбуждались в отношении матерей, бабушек и тёть, применивших насилие к детям, передаёт « Взгляд ».

Ранее News.ru писал, что 41% жителей России считают оправданным поступок сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. По данным социологического опроса, посвящённого вопросам домашнего насилия, среди мужчин количество сочувствующих девушкам составило 33%, среди женщин — 47%.