Экс-судья Мосгорсуда стал адвокатом Известный по делам Голунова и Дрыманова экс-судья Груздев перешел в адвокаты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший судья Мосгорсуда Сергей Груздев, рассматривавший дело пятерых экс-полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, стал адвокатом, следует из данных реестра Адвокатской палаты Москвы, передает ТАСС. Он работал в Мосгорсуде с 2014 года и также занимался делом о взятках экс-главе СК РФ по Москве Александру Дрыманову,

Груздев Сергей Вячеславович имеет действующий статус адвоката, номер в реестре 77/16642. Он числится в адвокатском бюро города Москвы Афанасьев, Узденский и партнеры, — говорится в реестре.

Груздев подал в отставку с должности судьи в 2021 году.

Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных событий года. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений.

Мосгорсуд вынес приговор пятерым бывшим сотрудникам полиции, которые задержали Голунова. Они обвинялись в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации уголовного дела. Они получили от 5 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, с каждого суд взыскал в пользу журналиста по 1 млн рублей.