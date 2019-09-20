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Бывший капитан спецназа Дмитрий Братчиков признался, что решил стать дипломированным мастером маникюра после службы в Чечне и Краснодаре.

Мужчина в 2003 году окончил военное общевойсковое училище в Новосибирске и по распределению отправился служить в Чечню.

Сопровождали военные грузы по Чечне и проверяли дорогу на наличие мин и бомб. Под обстрел попали пару раз. Горячий был период, порой по 19 часов в день работали, — рассказал Братчиков.

Позже он перевёлся в Краснодарский край, где его назначили командовать группой спецназа. Через некоторое время он ушёл в отставку.

Экс-спецназовец пробовал себя в маркетинге. Затем он понял, что хочет попробовать себя в совершенно другой сфере.

Мне хотелось перебороть свою гордыню и попробовать то, чем занимаются женщины. Хочу сказать, работа мастера маникюра — труд адский, — признался бывший военный.

Он добавил, что быстро нашёл работу, так как все салоны красоты хотят «иметь изюминку», чтобы отличаться от конкурентов, передаёт «Ридус».

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