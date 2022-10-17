Экс-спецназовец получил 18 лет колонии Бывшего бойца «Альфы» приговорили к 18 годам колонии за похищения и убийства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии экс-бойца спецназа ФСБ «Альфа» Бориса Чукаева, сообщает ТАСС. Отмечается, что его признали виновным в убийствах и похищениях предпринимателей.

Судом вынесен обвинительный приговор в отношении Бориса Чукаева, ему назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима, — цитирует агентство пресс-службу суда.

Как сообщалось, ветераны спецподразделения ФСБ «Альфа» Борис Чукаев и Александр Чуканов, а также специалист по стратегическому планированию компании «Авуар Дельта» были арестованы в 2019 году по обвинению в похищениях и убийствах предпринимателей в начале 2000-х годов. Двое фигурантов умерли в СИЗО — от острой сердечной недостаточности и коронавирусной инфекции. До суда дожил лишь Чукаев, которого признали виновным в покушение на убийство и двух убийствах предпринимателей.

Ранее в Новосибирске убившего трансгендера бывшего сотрудника МВД Дениса Калинина приговорили к девяти годам строгого режима. Бывший полицейский состоял в отношениях с погибшей Викторией Басаковской, которая по документам числилась Николаем. По словам друзей девушки, молодой человек избивал возлюбленную. Басаковская решила закончить отношения, а силовик пытался ее вернуть.