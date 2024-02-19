Экс-совладельца «Азбуки вкуса» отправили в СИЗО Экс-совладельца сети «Кофе Хауз» Якубовского перевели в СИЗО с домашнего ареста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского перевели в следственный изолятор с домашнего ареста по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. Предпринимателя уже арестовывали в апреле 2023 года, но спустя два месяца решили смягчить меру пресечения.

Постановлением суда Якубовскому изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, — заявили в суде.

Как сообщает агентство, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Суть обвинений пока не раскрывается, речь может идти о хищении от миллиона рублей и больше, передает агентство.

Ранее в отношении бывшего главы золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского возбудили уголовное дело. Уже приговоренный к пяти с половиной годам тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере Масловский снова обвиняется в подобном же преступлении. Россиянину вменяют причастность к выводу крупной суммы — $83 млн — со счетов кипрской компании V.M.H.Y. Holdings.

Защита же отмечает, что обвиняемый был соучредителем этой компании до 2012 года, а после не имел доступа к капиталу. Среди подозреваемых по делу числились россиянин Андрей Вдовин и гражданин Великобритании Питер Хамбро, однако МВД не смогло привлечь их к ответственности, потому что они находятся за границей.