Экс-советник Путина назвал способ повысить производительность труда врачей Герман Клименко предложил повысить производительность труда врачей по примеру телемедицины КНР

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Увеличить производительность труда врачей в России можно по примеру телемедицины Китая, заявил Pravda.ru экс-советник президента России, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Эксперт рассказал, что благодаря искусственному интеллекту производительность труда врача в КНР увеличилась в три раза Минздрав РФ скептически относится к таким инновациям, считает Клименко.

Нам многому надо учиться не у Америки, а у Китая, потому что у нас наследственность социалистическая. У нас на всю страну три миллиона медицинского персонала, а в Китае — пять миллионов на полтора миллиарда населения, то есть у них еще хуже ситуация. Что сделали китайцы? Человек звонит, рассказывает, что у него болит голова, температура 35 градусов, и ему приходит бумажка или робот отвечает, что «сделайте КТ, анализ крови, еще что-то, загрузите результаты и только потом приходите», и в этой операции врач не участвует. Это все делает искусственный интеллект, — пояснил Клименко.

По словам Клименко, у Минздрава России «вызывает ужас» сама постановка вопроса, что искусственный интеллект по звонку человека расскажет ему, какие анализы сдавать. В ведомстве считают, что ИИ может ошибиться, пояснил эксперт. В целом же телемедицина — полезная вещь, отметил Клименко.

Никто не заставляет проводить операцию дистанционно, но я хочу напомнить, что 90% на приеме неинвазивного: доктор с вами разговаривает, смотрит ваши анализы и делает выводы, — подчеркнул эксперт.

Ранее врач Денис Прокофьев высказал мнение, что ИИ не сможет заменить медика, но может быть одним из его рабочих инструментов. По его мнению, главная угроза нейросетей в том, что молодые специалисты будут опираться только на ИИ, а не на свой опыт и знания.