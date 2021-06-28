Экс-соведущая Соловьёва призвала отказаться от борьбы с домашним насилием

Телеведущая Анна Шафран, которая раньше работала с Владимиром Соловьёвым, попросила депутатов следующего созыва Госдумы отказаться от рассмотрения законопроекта о профилактике домашнего насилия. Её слова приводит НСН.

Она считает , что инициативу продвигают из других стран и этот проект способен создать социальную напряжённость в государстве. По её словам, документ нанесёт удар по институту семьи в условиях демографического кризиса.

Обновлённая Конституция говорит о необходимости защиты традиционных семейных ценностей, и хотелось бы верить, что депутаты нашей обновлённой Госдумы будут придерживаться обновлённой Конституции и не позволят провести в Думу этот однозначно опасный закон о профилактике семейно-бытового насилия, — сказала Шафран.

Ранее заместитель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина призвала незамедлительно принять законопроект о домашнем насилии.

Она подчеркнула, что законопроект полностью готов и очень тщательно проработан. Пушкина отметила, что нет никаких других механизмов борьбы с проблемой домашнего насилия, кроме этого документа.