Экс-сотрудников предприятия ОПК приговорили к лишению свободы за госизмену Суд в Курске приговорил экс-сотрудников предприятия ОПК к лишению свободы за госизмену

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Курский областной суд приговорил к 17 и 13 годам лишения свободы экс-сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса по обвинению в госизмене. Как сообщили в Telegram-канале региональной судебной системы, фигуранты уголовного дела — 50-летний мужчина и 41-летняя женщина, ранее состоявшие в браке.

Курский областной суд признал бывших супругов виновными в инкриминируемых деяниях, — сказано в пресс-релизе.

Как уточняется, бывшие супруги обвинялись в шпионаже и передаче по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности России, а также в подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры. Кроме того, мужчина обвинялся в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Ранее сотрудники ФСБ в Омской области задержали другого экс-работника работника оборонно-промышленного комплекса за шпионаж в пользу Германии. По данным следствия, россиянин установил контакт с разведкой ФРГ и передавал данные об объектах Минобороны РФ в обмен на получение гражданства Германии. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о госизмене.