Экс-сотрудника управления Минобороны обвинили в хищении 860 млн рублей

Экс-начальнику отдела закупки управления снабжения бронетанковым и автомобильным имуществом Главного автобронетанкового управления Минобороны России (ГАБТУ) полковнику Евгению Пустовому предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его считают причастным к хищению 860 млн рублей при заключении госконтракта, сообщает ТАСС.

Пустовой возглавлял отдел закупки в 2016–2018 годах. По версии следствия, он причастен к присвоению средств, которые были выделены на приобретение автомобильных аккумуляторов для воинских частей. В настоящее время полковник находится под подпиской о невыезде.

Фигурантами того же дела являются глава ООО «Курский аккумуляторный завод» Андрей Рыбянцев и технический директор ООО «Аникс» Сергей Федосеев. Кроме того, на причастность к хищению проверяется ещё один бывший сотрудник ГАБТУ полковник Дмитрий Мирошниченко.

Ранее сообщалось, что по делу о хищении около 700 млн рублей при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота арестованы экс-консультант департамента ВМФ АО «Рособоронэкспорт» Андрей Клокоцкий и бывший начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан. Под стражей они пробудут до конца января.