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Экс-сотрудника посольства Великобритании в Берлине обвинили в шпионаже

16:11, 03 декабря 2021
Экс-сотрудника посольства Великобритании в Берлине обвинили в шпионаже Фото: owlhere/flickr.com
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Бывшему сотруднику посольства Великобритании в Берлине предъявили обвинения в шпионаже в пользу России. Как пишет Reuters, британский гражданин по имени Дэвид С. передавал некую информацию российской разведке в обмен на денежные выплаты. Ему грозит экстрадиция в Британию. 

Следствие утверждает, что мужчина осуществлял свою деятельность как минимум с ноября 2020 года. 

По данным Der Spiegel, о задержании британца стало известно 11 августа. В доме и на рабочем месте подозреваемого были проведены обыски, он был помещён под арест. Как утверждает германская сторона, мужчина «по крайней мере один раз» переправил представителю российской спецслужбы некие документы, полученные в рамках профессиональной деятельности, в обмен на неустановленную сумму денег. В посольстве РФ в Берлине заявляли, что российское диппредставительство не располагает какой-либо официальной информацией по данному поводу.

Ранее сообщалось, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина страны, подозреваемого в работе на российские спецслужбы. Задержание 66-летнего мужчины произошло ещё 21 ноября, вину подозреваемый не признаёт. По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом 1 статьи 130 Уголовного кодекса страны, подозреваемому может грозить до 10 лет тюрьмы.

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