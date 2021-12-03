Экс-сотрудника посольства Великобритании в Берлине обвинили в шпионаже

Бывшему сотруднику посольства Великобритании в Берлине предъявили обвинения в шпионаже в пользу России. Как пишет Reuters, британский гражданин по имени Дэвид С. передавал некую информацию российской разведке в обмен на денежные выплаты. Ему грозит экстрадиция в Британию.

Следствие утверждает , что мужчина осуществлял свою деятельность как минимум с ноября 2020 года.

По данным Der Spiegel, о задержании британца стало известно 11 августа. В доме и на рабочем месте подозреваемого были проведены обыски, он был помещён под арест. Как утверждает германская сторона, мужчина «по крайней мере один раз» переправил представителю российской спецслужбы некие документы, полученные в рамках профессиональной деятельности, в обмен на неустановленную сумму денег. В посольстве РФ в Берлине заявляли, что российское диппредставительство не располагает какой-либо официальной информацией по данному поводу.

Ранее сообщалось, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина страны, подозреваемого в работе на российские спецслужбы. Задержание 66-летнего мужчины произошло ещё 21 ноября, вину подозреваемый не признаёт. По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом 1 статьи 130 Уголовного кодекса страны, подозреваемому может грозить до 10 лет тюрьмы.