Экс-сотрудника посольства США арестовали по делу о контрабанде наркотиков

Бывший сотрудник посольства США в Москве Марк Фогель арестован по обвинению в контрабанде наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Так как подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства, Химкинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказали агентству в ведомстве.

По месту жительства Фогеля был проведён обыск, однако его супруга успела избавиться от улик до прибытия оперативников. Согласно записям камер видеонаблюдения, она выбросила в мусорный бак некий свёрток, а позднее забрала его и вынесла за пределы жилого комплекса.

Фогель является преподавателем англо-американской школы. До мая 2021 года он обладал дипломатическим статусом. Предполагается, что мужчина использовал его для организации канала поставки наркотиков в России и последующего их распространения в школе.

Задержали экс-сотрудника посольства летом прошлого года по прилёту в Москву из Нью-Йорка. У него обнаружили спрятанные в багаже марихуану и гашишное масло.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли контрабанду более 25 килограммов кокаина. Наркотик они обнаружили на судне, из Бельгии, перевозившем большегрузные автомобили. Кокаин был спрятан в кабине одной из машин.