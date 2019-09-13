https://static.news.ru/photo/896a9dba-d638-11e9-a77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Выборгский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему сотруднику УФСБ Петербурга и области Илье Кирсанову. Он обвинялся в превышении должностных полномочий (статья 286 УК).

Об этом сообщает «Фонтанка».

Суд признал Кирсанова виновным и приговорил к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима.

По версии следствия, подсудимый воткнул в задний проход потерпевшего Игоря Саликова ружье. Инцидент произошёл в мае прошлого года. Оперуполномоченный Кирсанов надел на хозяина особняка Саликова наручники, уложил лицом в пол, взял ружьё и «нанёс не менее двух ударов в область заднего прохода потерпевшего». В результате потерпевший получил тяжкие повреждения в виде внутренних разрывов.

Кирсанов в суде заявлял, что Саликов сам нанёс себе повреждения, чтобы отомстить оперативнику.

Однако эксперты утверждают, что человек с нормальной психикой не мог сделать подобное: боль слишком чувствительная.

Ранее News.ru писал, что МВД извинилось перед нижегородцем за пытки 15-летней давности.