Выборгский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему сотруднику УФСБ Петербурга и области Илье Кирсанову. Он обвинялся в превышении должностных полномочий (статья 286 УК).
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Суд признал Кирсанова виновным и приговорил к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима.
По версии следствия, подсудимый воткнул в задний проход потерпевшего Игоря Саликова ружье. Инцидент произошёл в мае прошлого года. Оперуполномоченный Кирсанов надел на хозяина особняка Саликова наручники, уложил лицом в пол, взял ружьё и «нанёс не менее двух ударов в область заднего прохода потерпевшего». В результате потерпевший получил тяжкие повреждения в виде внутренних разрывов.
Кирсанов в суде заявлял, что Саликов сам нанёс себе повреждения, чтобы отомстить оперативнику.
Однако эксперты утверждают, что человек с нормальной психикой не мог сделать подобное: боль слишком чувствительная.
Ранее News.ru писал, что МВД извинилось перед нижегородцем за пытки 15-летней давности.