Экс-сотрудник ГИБДД сознался в причастности к убийству Дугиной Экс-сотрудник ГИБДД Рыбин в суде сознался в причастности к убийству Дугиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-сотрудник ГИБДД Иван Рыбин, причастный к убийству Дарьи Дугиной, признал вину в инкриминируемом деянии, сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Летуновский.

Мой подзащитный в полном объеме признал предъявленное обвинение, дал показания по данному уголовному делу, — сказал адвокат.

Отмечается, что Басманный суд Москвы продлил Рыбину арест до 11 сентября.

Дочь российского философа, политолога и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в августе 2022 года. Взрыв произошел в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы, когда она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser. Машина загорелась, вылетела с трассы и врезалась в придорожную постройку.

Следственный комитет России ранее установил личность полицейского, который за вознаграждение собирал информацию о семье убитой Дарьи Дугиной, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, дело против сотрудника полиции и еще одного фигуранта находится на стадии завершения.

ФСБ назвала организаторами преступления украинские спецслужбы, а исполнителем — гражданку Украины Наталью Вовк.