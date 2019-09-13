https://static.news.ru/photo/730a15b4-d570-11e9-beb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновными бывшего следователя по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрия Гнатива и адвоката Владислава Оленского в мошенничестве и вымогательстве взяток у бизнесмена. Они отправились в колонию строгого режима на 14 и 12 лет соответственно.

По версии следствия, Гнатив в 2014 году расследовал уголовное дело, заведённое на владельца холдинга «Синее море» Юрия Исаева, которого обвиняли в незаконном получении крупных кредитов. Сотрудник ФСБ посоветовал бизнесмену нанять его знакомого адвоката Оленского, через которого следователь передал, что за 50 млн рублей не будет переквалифицировать дело на более тяжкое. В итоге в 2015 году фигурант получил два года колонии-поселения, пишет « Коммерсант ».

После выхода бизнесмена на свободу Владислав Оленский рассказал тому про несуществующее уголовное дело о намеренном банкротстве приморско-ахтарского рыбзавода, где Юрий Исаев значился директором.

Оленский напугал Исаева тем, что его снова арестуют, однако за 30 млн рублей они с Гнативом смогут «урегулировать ситуацию».

После этого Юрий Исаев обратился в ФСБ, где рассказал о произошедшем и написал заявление. Затем все его действия совершались под контролем спецслужб, и в конце 2017 во время обыска у Гнатива нашли 175 тысяч рублей, которые, по версии следствия, Оленский получил от потерпевшего.

Дмитрий Гнатив и Владислав Оленский не признали вину и требовали оправдательного приговора. Защита фигурантов дела считает, что Юрий Исаев оговорил их в отместку за ранее отбытый срок в колонии.

Как говорится в публикации, Гнатив 20 лет отслужил в ФСБ, имеет награды и неоднократно признавался «лучшим следователем».

Как писал News.ru, в августе фигурировавший в расследовании журналиста Ивана Голунова помощник главы УФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев лишился должности.

По версии Голунова, люди, близкие к Медоеву, в частности сотрудник антикоррупционного управления МВД Артём Екимов и его заместитель Валериан Мазараки, контролировали почти все московские кладбища и подразделения «Ритуала».