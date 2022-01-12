Экс-сотрудницу полиции Петербурга осудили за аферу с бюджетными средствами

Бывшую помощницу начальника управления МВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга Алину Прозорову приговорили к трём годам условно за аферу с бюджетными средствами более чем на 700 тысяч рублей. Она заявила, что тратила деньги на благо полиции, в том числе для социальной работы с ветеранами, инвалидами и семьями погибших, сообщила Объединённая пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Прозорова признала фактические обстоятельства… пояснив, что денежные средства… она снимала с карт по мере необходимости, и они использовались в служебных целях для обеспечения служебной деятельности УМВД и социальной работы с ветеранами, инвалидами и семьями погибших, — говорится в сообщении.

С марта 2019-го по ноябрь 2020 года пo приказу Прозоровой в табель учёта служебного времени ежемесячно вносили фамилии двух уволившихся сотрудников. На их карты было перечислено порядка 747 тысяч рублей. Эти деньги Прозорова снимала в банкоматах, а затем оплачивала ими товары и услуги.

Женщина признала вину, но пояснила, что использовала деньги не на собственные нужды, а на нужды отдeла полиции — покупку канцелярских товаров, подарков ветеранам, инвалидам, членам семей погибших cотрудников управления и прочих необходимых товаров. В бюджете ведомства денег на эти цели не хватало, утверждала Прозoрова.

Руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко ранее заявил, что в число наиболее коррумпированных сфер деятельности в России входят финансово-кредитная и сфера освоения бюджетных средств. Он добавил, что нередки случаи коррупции в области жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

Ранее сообщалось, что военный суд в Московской области санкционировал арест заместителя начальника управления ФСБ по городу Клину Максима Катина. Подполковника подозревают в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере. Агентство отмечает, что Катина задержали с поличным при передаче взятки.