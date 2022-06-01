Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова попала в базу «Миротворца»

Фото: Cоциальные сети

Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, которая выбежала в прямой эфир с антивоенным плакатом, попала в базу сайта «Миротворец». Ранее 1 июня также стало известно, что в Киеве отменили встречу Овсянниковой с журналистами из-за критики со стороны украинцев.

Сотрудничает с российскими спецслужбами, — указано в профайле экс-сотрудницы Первого канала на сайте.

Овсянникова собиралась встретиться с представителями местных СМИ в «Интерфакс-Украина», но жители Киева оказались «не рады такой гостье». Овсянникову назвали «двойным агентом» и предложили отправить в полицию. Ранее в Берлине проукраинские активисты устроили митинг против того, чтобы Овсянникова работала в немецком издании Die Welt и освещала развитие событий на Украине.

Демарш Овсянниковой в эфире программы «Время» на Первом канале произошёл вечером 14 марта. Она появилась за спиной у ведущей Екатерины Андреевой с плакатом против российской спецоперации на Украине. В кадре она находилась в течение нескольких секунд.