Экс-соратник Навального рассказал, чем приговор мог напугать оппозиционера

Экс-соратник Алексея Навального Виталий Серуканов сравнил поведение оппозиционера во время оглашения приговора по делу о мошенничестве и неуважении к суду с манерами «вокзального напёрсточника и проворовавшегося чиновника». В разговоре с NEWS.ru, он отметил, что Навальный вряд ли раскается, так как он — «карьерист и никогда не оперировал подобными понятиями». Серуканов подчеркнул, что оппозиционер опасается более строгого режима и переезда дальше от Москвы.

Уверен, что Навального больше всего пугает перспектива переезда на более строгий режим и подальше от Москвы, откуда к нему крайне регулярно приезжали адвокаты, фактически выполнявшие функции курьеров и связников с его [соратниками] в Вильнюсе. Я думаю, он войдёт в стадию активного торга на любых условиях, лишь бы скорее выйти. <...> Чувствовалось, что на более спокойное поведение [во время суда] у него банально нет эмоциональной самоорганизации. Постоянно искал поддержки у адвокатов и взглядами, ухмылками апеллировал к супруге, — подытожил Серуканов.

Алексей Навальный Кирилл Каллиников/РИА Новости

22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы. Обвинение запрашивало для оппозиционера 13 лет колонии строгого режима и 1,2 млн рублей штрафа.

Ранее в ходе прений сторон Навальный заявил о своей невиновности и необоcнованности запрошенного наказания.

Дело о мошенничестве возбудили против оппозиционера в конце дeкабря 2020 года. Его обвиняют в растрате 356 млн рублей из средств, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией, деятельность запрещена). В рамках другого дела, объединённого с предыдущим в одно прoизводство, оппозиционер обвиняется в умышлeнном и демонстративном нeуважении к суду.