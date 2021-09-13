«Слащавая попытка напомнить о себе»: экс-соратник Навального об иске

Бывший соратник оппозиционера Алексея Навального юрист Виталий Серуканов в беседе с NEWS.ru назвал иск оппозиционера к Роскомнадзору и Генпрокуратуре «смазливой попыткой напомнить о себе».

Здесь только один мотив — привлечь к себе хоть какое-нибудь внимание. Он (Навальный. — NEWS.ru) потерпел информационный крах. Подача подобных исков — это гарантированная возможность, что где-то кто-то про него вспомнит. Конечно, не на какой результат они не надеются в этом случае. Это просто смазливая попытка напомнить миру о себе, — заявил юрист.

Серуканов убеждён, что оппозиционер и его сторонники сами не верят, что будет результат по их искам. Он считает, что Навальный продолжит подавать «абсолютно бессмысленные и пустые по содержанию» иски, но способные привлечь хоть какое-то мало-мальское внимание.

Ранее Навальный подал иск к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. В категории дела указывается, что будет оспариваться решение действий или бездействий органов государственной власти, но суть требований не указана.

7 сентября Владимирский областной суд отклонил апелляцию Навального на решение Октябрьского районного суда Владимира, который признал правомерными действия администрации колонии № 3, запретившей адвокатам проносить смартфоны.