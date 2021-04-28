Экс-солистка «Тату» подалась в Госдуму

https://static.news.ru/photo/7ae20406-a844-11eb-990d-96000091f725_660.jpg Фото: official_juliavolkova/instagram.com

Экс-солистка российской группы «Тату» Юлия Волкова подала документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы регионального отделения ЕР в Ивановской области.

Юлия Волкова сегодня лично приходила в оргкомитет регионального отделения партии и подала документы для участия в процедуре предварительного голосования «Единой России», — сказали там.

Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября. В этот день пройдут выборы в Государственную думу, а также региональные и муниципальные голосования.

Президент Владимир Путин призвал политиков всех уровней честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики вести предстоящие избирательные кампании, в том числе в Государственную думу.

Ранее заместитель министра обороны по политико-воспитательной работе Андрей Картаполов подал заявку на участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Чиновник собрался баллотироваться в депутаты от столицы.