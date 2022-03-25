Экс-сенатора Шпигеля перевели из СИЗО в больницу в предынфарктном состоянии

Проходящего по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева бизнесмена Бориса Шпигеля перевели из СИЗО в больницу. Как сообщила РИА Новости член ОНК Москвы Ольга Дружинина, экс-сенатор находится в предынфарктном состоянии.

Стало известно, что Бориса Шпигеля из СИЗО «Матросская Тишина» на скорой госпитализировали в гражданскую больницу в предынфарктном состоянии, — сказала она.

Дружинина напомнила, что состояние здоровья Шпигеля не позволяет ему находиться под арестом.

В октябре 2021 года уже сообщалось об ухудшении его самочувствия. Тогда бизнесмена также перевели из СИЗО в гражданскую больницу. По словам Дружининой, состояние здоровья экс-сенатора постоянно ухудшается, кроме того, из-за постоянно увеличивающегося сердца ему нужна срочная операция по замене сердечного клапана.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это глава региона предоставлял ГК «Биотэк» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.