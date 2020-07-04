Экс-сенатор заявила о навязывании «нетрадиционных ценностей» через радугу

https://static.news.ru/photo/3564b2b6-be11-11ea-b254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Союза женщин и бывший член Совфеда России Екатерина Лахова прокомментировала своё высказывание о мороженом с радугой. Она заявила, что через такую скрытую агитацию детям навязывают «определённые вещи» и них возникают «некоторые ассоциации».

По её словам, в последние годы агрессивно навязывают «нетрадиционные ценности», передаёт Ura.ru.

Я не против радуги, это великолепное природное явление, которому мы радуемся. Флаг сексуальных меньшинств не является копией радуги, но кто будет разбираться, сколько там полосок и какого цвета? — сказала она.

Женщина отметила, что нужно быть внимательными, чтобы какие-то вещи «приписывали к тому, чем они не являются». Она добавила, что не ставит представителей ЛГБТ-сообщества в один ряд с нацистами.

Насчёт свастики — я говорила о значении символов. О том, что через радугу детям навязывают не наши ценности. Так же как свастику в своё время связали с фашизмом, — заключила она.

Накануне Лахова заявила, что отрицательно относится как к радуге, так и к свастике.

Мы за традиционные ценности, за неоднополые браки, мы против этих «розовых» и «голубых» — говорила она.

Как писал NEWS.ru, Лахова 3 июля пожаловалась президенту России Владимиру Путину на косвенное влияние мороженого «Радуга» и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.

Такое заявление она сделала в ходе обсуждения появления флага на здании посольства США в Москве. Глава государства ответил, что если этикетка пропагандирует ЛГБТ, то это необходимо взять под контроль, но «не агрессивно».

Позднее вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов заявил, что мороженое «Радуга» не имеет никакого отношения к движению ЛГБТ.