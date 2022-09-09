Экс-сенатор объяснил, почему банки подняли предельный возраст ипотечников Экс-сенатор Рязанский: банки считают пенсионеров самыми надежными плательщиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тенденция увеличения возраста ипотечных заемщиков вполне оправдана, так как пенсионеры по праву признаются банками наиболее надежными плательщиками, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-сенатор Валерий Рязанский. Он отметил, что у банков сложилось позитивное отношение к людям преклонного возраста как к добросовестным клиентам. По словам политика, они гораздо реже имеют дело с коллекторами.

С точки зрения надёжности для банковской системы пенсионеры всегда отличались добросовестностью. Связано это с тем, что у людей пенсионного возраста есть хотя и небольшой, но постоянный доход. Поэтому кредитные организации никогда не считали пенсионеров той категорией, с которой не следует иметь дело. Ничего плохого в такой тенденции нет, — сказал Рязанский.

Довольно часто пенсионеры берут кредиты для того, чтобы помочь своим более молодым родственникам, так как у молодых людей нередко возникают сложности с одобрением кредита, подчеркнул бывший сенатор. По его словам, молодым людям труднее доказать банкам свою платежеспособность из-за отсутствия постоянного дохода, тогда как пенсионерам банки доверяют. Рязанский рассказал, что пенсионеры также активно пользуются потребительскими кредитами. Так, пожилые люди за счет кредитования делают относительно небольшие покупки или обустраивают загородный участок.

Представители кредитных организаций ранее рассказали, что банки начали массово поднимать предельный возраст ипотечников сразу на пять лет — до 70–75. По словам экспертов, это позволяет банкам расширить пул клиентов, а те получают возможность заметно снизить платеж по ипотеке.