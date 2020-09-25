Экс-сенатор Калашников выступил за введение правил для курьеров

https://static.news.ru/photo/2e170094-ff3f-11ea-9709-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо ввести жёсткие правила по передвижению курьеров, заявил действительный государственный советник РФ 1 класса, сенатор 2015–2020 годов, бывший первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в ходе пресс-конференции «Доставка с угрозой: как регулировать курьерскую деятельность?».

Велосипедисты и самокатчики создают на дорогах достаточное количество проблем, — подчеркнул Калашников, слова которого приводит НСН.

По его мнению, агрегаторы должны нести ответственность за весь комплекс оказываемых услуг, в том числе за этичность поведения своих партнёров и сотрудников.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве в 2020 году резко выросло число ДТП с участием велосипедистов — в 2019 году таких аварий было на 37% меньше.

Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. По его данным, в 2020 году количество погибших в ДТП с участием велосипедистов возросло на 33%, раненых — на 38%.